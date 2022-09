Il bomber del Palermo Matteo Brunori ha parlato al termine del ritiro nel campo di allenamento del Manchester City: E' stata un'esperienza bellissima. Siamo tutti grati per questa esperienza. Io ho messo il Palermo sempre prima di tutto. Abbiamo lavorato molto bene ed ora è il momento di portare in campo quanto fatto. Personalmente sono felice e mi sento bene. Voglio dare il mio contributo. Siamo scesi bene in campo contro il Nottingham Forest, l'atteggiamento è stato quello giusto. Ci portiamo a casa tante cose da questo ritiro in Inghilterra. Ci sono stati passi avanti come gruppo. Abbiamo lavorato bene e il feeling sta crescendo sempre di più con i nuovi arrivati. Abbiamo lavorato tanto anche per questo".