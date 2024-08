Palermo, brutto scontro per Nedelcearu contro il Pisa: il rosanero fuori in barella

Getty Images

Immagini poco confortanti quelle che giungono dalla Serie B, che oggi è tornata in campo con ben 7 partite. Durante il match tra Pisa e Palermo, in scena alle 20.30, si è verificato un. Per quest'ultimo, la dura botta non è stata l'unica beffa della serata.Ad avere la peggio nello scontro è stato il difensore rumeno, apparsoe molto dolorante. Soccorso dallo staff medico rosanero, Nedelcearu è stato costretto ad uscire in barella, con la testa immobilizzata tramite un collare. lasciando il posto a Patryk Peda. Molta apprensione in campo riguardo alle condizioni del giocatore, che è comunque parsodal campo.

Una giornata sfortunata per il palermitano, che aveva aperto il match rendendosi. Nel tentativo di anticipare l'attaccante pisano Stefano Moreo, il difensore rumeno aveva depositato in porta la palla del momentaneo vantaggio del Pisa.