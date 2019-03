Palermo-Carpi 4-1 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 11' Falletti (P), 15' Nestorovski (P), 46' Mustacchio (C), 86' Puscas (P), 87' Nestorovski (P)



Palermo (4-2-4): Brignoli, Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami, Falletti (42' Fiordilino), Murawski (58' Haas), Jajalo, Trajkovski, Puscas, Nestorovski (88' Moreo). All. Stellone.



Carpi (4-3-3): Piscitelli, Poli, Kresic, Sabbione, Rolando, Jelenic, Pasciuti, Di Noia, Piscitella (72' Vitale), Mustacchio (85' Marsura), Arrighini (58' Vano). All. Castori.



Arbitro: Massimi di Termoli.



Ammoniti: 45' Kresic (C), 56' Jelenic (C), 63' Rajkovic (P), 67' Di Noia (C), 69' Pasciuti (C), 79' Fiordilino (P), 81' Vano (C)



Espulsi: 70' Pasciuti (C), 83' Kresic (C)