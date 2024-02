Palermo: che Ranocchia, Bari schiantato! Il bilancio del mercato rosanero, la Serie A non è più impossibile

Alberto Giambruno

Forse si, il Palermo ha imboccato la strada giusta. Non sappiamo ancora se per la promozione diretta o meno, perchè per i primi due posti ci sono candidate che sembrano avere decisamente qualcosa in più, ma i rosa potrebbero aver trovato la ricetta per affrontare al meglio la restante parte della stagione. Anche oltre la regular season.



Un confronto impari quello del 'Renzo Barbera', che mette alla luce quanto il mercato abbia trasformato (in positivo) la squadra di Corini. Ovviamente, il primo riferimento è in direzione Ranocchia: si è presentato ai suoi nuovi tifosi con un gol che, ai più, ha ricordato quello di un certo Edinson Cavani alla sua prima tra le mura amiche (contro la Fiorentina). Lì si giocava per un posto in Champions, qui la posta in palio è un po' meno altisonante ma altrettanto d'importanza: la sua rete ha spezzato l'equilibrio di una partita che, fino a quel momento, aveva visto gli ospiti essere pimpanti e pienamente in grado di poter dire la loro.



L'allenatore dei pugliesi, Marino, a fine gara ha anche recriminato per un penalty non assegnato, ma la sensazione è che quell'episodio (il rigore c'era, a dire il vero) non avrebbe modificato di tanto l'esito finale. Il secondo riferimento al mercato riguarda Diakite. Prestanza fisica, senso della posizione, spinta in avanti ma anche spina nel fianco in fase di copertura. Praticamente quello che serviva. Se gli acquisti resteranno, in quanto a livelli di rendimento, su questa onda ci sarà da divertirsi. Di Ceccaroni e Segre (ancora lui, per la settima volta in campionato) le restanti marcature.



Di contro, c'è da dire che i rosa affrontavano una squadra reduce dallo scivolone casalingo con la Reggiana e che presto potrebbe salutare il proprio tecnico. Mettiamola così, per una volta il calendario ha giocato a favore dei siciliani, ponendo di fronte un organico non proprio nel suo momento migliore della stagione. Alla prossima ci sarà una Feralpisalò in piena lotta per non retrocedere, che nel mese di gennaio sembra aver trovato la definitiva svolta del proprio campionato. Intanto, come promesso, un voto al mercato invernale del Palermo: il sette sembra essere meritato, ma con qualche piccola riserva (Traorè è una scommessa). Almeno per il momento.