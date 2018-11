Palermo-Cosenza 2-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 78' Salvi (P), 79' Baclet (C), 91' Puscas (P)



Palermo (3-4-1-2): Brignoli, Bellusci (69' Falletti), Struna, Rajkovic, Salvi, Murawski (82' Haas), Jajalo, Aleesami, Trajkovski, Moreo (75' Puscas), Nestorovski. All. Stellone.



Cosenza (5-3-2): Saracco, Pascali, Legittimo, Corsi, Dermaku, Idda, Garritano, Palmiero, Mungo (39' Varone), Maniero (66' Baclet), Tutino (80' Di Piazza). All. Braglia.



Arbitro: Illuzzi di Molfetta.



Ammoniti: 8' Murawski (P), 15' Mungo (C), 35' Bellusci (P), 67' Jajalo (P), 73' Garritano (C), 96' Pascali (C), 96' Struna (P)



Espulsi: 97' Idda (C)