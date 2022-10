La trasferta di Terni, chiusa con la sconfitta per 3-0, oltre al pesante KO ha lasciato in eredità al Palermo anche un paio di infortunati.



Sia Marco Sala che Jacopo Segre sono infatti usciti malconci dalla sfida in terra umbra e ieri la loro condizione fisica è stata sottoposta alla lente d'ingrandimento dello staff sanitario rosanero.



Mentre per Segre, vittima di una semplice contusione, il rientro in gruppo è previsto già a metà di questa settimana dopo un paio di allenamenti differenziati, per Sala si sono resi necessari gli accertamenti strumentali. Esami che hanno evidenziato una distrazione muscolare all'adduttore lungo della coscia destra. Problema che lo costringerà a saltare almeno le prossime tre o quattro gare del Palermo.