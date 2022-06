Sugli spalti del Barbera festante per la promozione in B non c’erano solo i tifosi del Palermo, ma anche gli emissari del City Football Group. L’iter per la cessione del club rosanero procede infatti spedito e per il passaggio di mano mancano solo pochi dettagli. Un ulteriore incontro nella giornata di ieri a Milano tra il presidente Mirri (che manterrà una piccola quota) e Giovanni Gardini, delegato della holding che fa capo allo sceicco Mansour, ha dipanato le ultime nubi su un affare che si farà. Serve solo capire il quando e, anche su questo fronte, si stanno facendo passi avanti. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, la data del passaggio potrebbe essere il 1 luglio.



IL CAMPO - Solo una volta chiuso l’accordo, si passerà alla definizione delle strategie legate al campo. I rosanero affronteranno un campionato di B, da cui mancano dal 2019, e dovranno allestire una squadra all’altezza. Niente spese folli però. L’entourage dello sceicco ha preventivato un anno di adattamento alla categoria per il Palermo, per poi puntare forte alla Serie A nella prossima stagione. Quello che è certo però è che un gruppo di queste dimensioni, potenzialità e struttura vorrà avere l’ultima parola su tutto: a cominciare dallo staff. Il punto focale nel post closing sarà proprio questo. Silvio Baldini è stato confermato dal presidente Mirri, ma ha legato la sua permanenza in Sicilia a quella del ds Castagnini. I due saranno valutati da Luciano Zavagno, ex giocatore anche in Italia e rappresentante dell’area tecnica del City Group. Le voci su nuove figure dirigenziali nel Palermo fioccano: proprio Gardini è stato identificato come possibile nuovo dg, mentre Zamuner potrebbe essere il nuovo ds. Si naviga a vista insomma e nuovi incontri saranno fondamentali per ridisegnare il volto della squadra neopromossa.

