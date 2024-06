Palermo, è ufficiale l'addio di Mignani

Archiviata la delusione dell’eliminazione dai playoff promozione diper mano del Venezia, la società rosanero hain vista della prossima stagione: come riferisce una nota,- che era subentrato lo scorso 3 aprile ad Eugenio Corini -. “Il Palermo FC comunica che Michele Mignani non sarà l’allenatore della Prima Squadra nella stagione 2024-2025. A Mignani e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, recita il comunicato.- Una decisione che era nell’aria già da qualche giorno e che fa seguito all’esonero dalla carica di direttore sportivo di Leandro Rinaudo, ma che soprattuttopronto ad affrontare una nuova avventura dopo l’amara conclusione della sua esperienza al Sassuolo lo scorso 26 febbraio. Per Mignani, che nel corso dell’ultima stagione era stato sollevato dall’incarico di allenatore del Bari il 9 ottobre 2023, il bilancio si conclude con appena 3 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte.