Massimo Ferrero non si rassegna ad aver perso il Palermo. Anzi, il Viperetta è pronto a dare battaglia per tornare a cullare il sogno rosanero. E' notizia di ieri la richiesta dell'imprenditore romano di visionare le carte e ​impugnare l’avviso pubblico che ha portato alla scelta della società Hera Hora del duo Mirri-Di Piazza per il nuovo Palermo.



Il legale della Holding Max di proprietà di Ferrero Sergio Scicchitano ha chiesto di "Poter verificare, come proprio diritto, quali siano i documenti che hanno consentito al Comune di Palermo tale scelta, rimanendo convinti della buona fede dell’amministrazione comunale". Ferrero vorrebbe avere accesso alle carte in anticipo rispetto ai giorni previsti dalla legge, perché "il ricorso all’autorità amministrativa rimarrebbe fortemente pregiudicato non potendo essere materialmente depositato, discusso e in ultimo deciso a causa dell’inizio del campionato di Serie D che certo non può attendere l’esito del contenzioso" ha spiegato l'avvocato al Giornale di Sicilia. "Del resto la documentazione è di pronta e facile trasmissione e l’immediata consegna rappresenterebbe da parte dell’amministrazione comunale non solo un segno di trasparenza e terzietà, ma un vero e proprio contributo all’accertamento della verità. Ove ciò non fosse quindi possibile, altra strada non resterebbe che chiedere il risarcimento".



Una versione confermata anche dallo stesso presidente della Sampdoria, che ha esplicitato ulteriormente anche i suoi dubbi: "​E’ stato fatto un bando e nel bando si legge che la proprietà di una squadra professionistica costituiva elemento valutativo e non ostativo. La legge dice pure che quella squadra io posso portarla in serie A, poi devo scegliere se continuare con una squadra o un’altra. Il bando che è stato fatto dal sindaco non spiega il motivo, perché se il motivo è la multiproprietà allora non me lo spiego, mio nipote non ha altre proprietà. Sempre nella buona fede delle autorità competenti, voglio capire" ha spiegato Ferrero a tifosipalermo.it.



"Accetto le sconfitte e auguro un in bocca al lupo a tutti quanti, credo fermamente nella buona fede dell’Amministrazione comunale, ma voglio sapere perché abbiamo perso il bando" ha aggiunto l'imprenditore cinematografico. "Il sindaco dice che ha vinto Mirri perché non è legato ad altre squadre? Allora mi ha bocciato perché ho un’altra squadra, la mia squadra semmai è un valore aggiunto. Il Sindaco adesso dovrà rispondere. Anche i tifosi hanno il diritto di saperlo”.