"Ho venduto la Sampdoria per 140 milioni di euro". Il virgolettato, attribuito a Massimo Ferrero da Il Secolo XIX, sarebbe stato pronunciato ad alcuni colleghi presidenti del Viperetta durante la riunione in Lega di sabato. Un messaggio diametralmente opposto rispetto a quello rilasciato davanti alle telecamere pochi minuti prima, quando aveva detto di non avere alcuna intenzione di cedere il club blucerchiato, a meno di 'proposte irrinunciabili'.



La proposta irrinunciabile, a quanto pare, sarebbe sul tavolo già da giorni, ed avrebbe in calce la firma di Vialli, Dinan e Knaster. Ormai si sarebbe giunti ai dettagli della vicenda, e da lunedì ogni giorno potrebbe essere quello buono per la cessione. Ferrero secondo il quotidiano avrebbe anche parlato di cifre, rivelando quindi di aver spuntato persino qualcosa in più rispetto a quanto ipotizzato nei giorni scorsi, avendo raggiunto addirittura quota 140 milioni complessivi. Le indiscrezioni sono confermate anche dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che parla del closing imminente titolando "Aquilor, ora o mai. Il gruppo Vialli pronto a chiudere".



Alcuni sostengono anche che la nuova proprietà si stia già muovendo in ottica mercato, che dal colpo Murillo non ha messo più a segno alcun movimento in entrata.