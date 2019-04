Rino Foschi, presidente del Palermo, parla in conferenza stampa, presentando il nuovo allenatore Delio Rossi: "Ho scelto questo cambio di guida tecnica. Abbiamo trovato subito l’accordo con mister Rossi, grazie all’entusiasmo reciproco. Il futuro del club? Seguo la parte tecnica della squadra. Per la parte legata alla Società e al suo futuro stanno lavorando i nostri avvocati. Mister Rossi? Stimo molto Delio Rossi come uomo e allenatore. È venuto qui con l’entusiasmo giusto, lo stesso che sento di avere anche io".