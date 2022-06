Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha preso un volo per Manchester per incontrare il City Football Group, la società proprietaria di molti club tra cui il Manchester City. A riportare la notizia è Il Giornale di Sicilia, secondo cui, il gruppo di Abu Dhabi potrebbe nel giro di poco tempo chiudere l'accordo per l'acquisizione dei rosanero. Mirri dovrebbe mantenere il 20% delle quote del club.