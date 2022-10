Malgrado i risultati continuino a latitare, in casa Palermo si nutre ancora fiducia nell'operato di Eugenio Corini.



La dirigenza rosanero non pare intenzionata a modificare la guida tecnica della squadra, almeno per il momento. Una volontà in qualche modo palesata ieri con la visita al centro di allenamento di Boccadifalco di Brian Marwood, manager di punta della City Group.



Il dirigente inglese ha assistito all'intera sessione di lavoro dei giocatori, per poi scambiare qualche battuta in mezzo al campo con lo stesso Corini. Un incontro, quello tra Marwood e il tecnico, immortalato dai canali ufficiali del club, quasi a voler lanciare un messaggio circa l'unità di intenti che contraddistingue l'attuale politica societaria del Palermo.