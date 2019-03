Non è un periodo facile in casa Palermo, con il caos legato alla cessione del club ancora in alto mare. Ma a levare una voce di fiducia attorno al cammino rosanero in questo campionato di Serie B (la squadra è seconda, solo un punto dietro al Brescia capolista) è il 25enne attaccante Stefano Moreo, che in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha così parlato della corsa alla promozione:



"Noi ci crediamo, il nostro organico è il più forte anche se alcune volte manca un po’ di concentrazione. Pericoli? Solo noi possiamo crearceli, come l’anno scorso. Ma oggi la squadra è compatta. Abbiamo stretto un patto fra di noi, nessuno deve sbagliare. Abbiamo ripreso la marcia e penso che possano bastare 5 vittorie e 4 pari. Una volta promossi, voglio preparare il ritiro e sentirmi un calciatore di quella A che inseguo da bambino."