Enrico Preziosi appare sempre più lontano dal possibile acquisto del Palermo.



Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane che volevano il presidente del Genoa molto vicino all'acquisizione anche del club siciliano, è il diretto interessato a smentire seccamente qualsiasi suo interessamento nei confronti dei rosanero: "Non commento le stupidaggini" ha detto il Joker ai cronisti del Secolo XIX che gli chiedevano un parere sulle dichiarazioni rilasciate ieri dal DS siciliano Rino Foschi. Quest'ultimo in un'intervista a TRM aveva rivelato che il passaggio di consegne del Palermo a Preziosi fosse sfumato dopo essere stato ad un passo dalla conclusione.



Ipotesi che come detto non trovano però conferme nelle parole dell'imprenditore irpino.