L’ex calciatore di Bari, Juventus e Sampdoria, David Platt oggi è consulente tecnico della nuova proprietà del Palermo, la Global Futures Sports & Entertainment. Parlando in conferenza stampa per presentare il nuovo progetto rosanero Platt ha parlato anche di mercato e futuro.



MERCATO - "Budget per il mercato? Non lo sappiamo ancora. Io sono rappresentante della compagnia, darò dei consigli. Io non ho visto le partite. Siamo venuti qui per parlare proprio di queste cose".



OBIETTIVI - "Il Palermo per adesso è in testa alla classifica. È normale che per adesso ci sia un po’ di confusione. La squadra deve andare avanti e prepara la partita contro il Padova”.