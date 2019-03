George Puscas, attaccante del Palermo, parla al sito ufficiale del club rosanero: "Palermo è una città bellissima, con tanto calore e appena ci metti piede capisci che è una di quelle città che ti dà tanto. I palermitani mi hanno accolto bene, con grande affetto fin dal primo giorno e vorrei fare tanto per ripagarli di tutto questo. Sono venuto qui perché volevo essere protagonista, giocare con continuità e crescere visto che all’Inter non era possibile. Sono stati i primi a insistere per avermi e sentendo anche il calore dei tifosi mi sono convinto ad accettare questo trasferimento".