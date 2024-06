Palermo, quale sarà la prima mossa di De Sanctis? La grana Brunori è la priorità

Chiarire, prima possibile, in un verso o nell'altro.. Che si faccia subito una conferenza stampa con tanto di scuse o, quantomeno, chiarimenti alla piazza.. Che si cerchi già al primo luglio un accordo con il miglior offerente, per destinare fin da subito i proventi alla sostituzione.al suo arrivo a Palermo. Perchè dal capitano rosanero, fresco di nascita della piccola Matilde (a tal proposito, tanti auguri!) passa gran parte dell'avvio di un nuovo ciclo.. E, per buona pace delle parti in causa. La valutazione è alta, parecchio: si parla di circa dieci milioni di euro. In questo caso, se in Viale del Fante non vorranno abbassare le pretese economiche, potrebbe essere decisiva una formula: magari un prestito con diritto di riscatto "al raggiungimento di determinati obiettivi, personali e di squadra", che tanto di moda va.

Come. Con una giusta somma si può arrivare anche al meglio sulla piazza tra quelli che vogliono cambiare squadra (fa gola si, ma preferisce restare in Serie A) oppure chi conosce come si fa gol in Serie B (è il nome che più stuzzica in tal senso). L'opzione Sebastianonon è da scartare, ma per puntare dritti al vertice serve qualcuno d'esperienza. E allora si, che la suggestionescalderebbe il cuore dei tifosi...