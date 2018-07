Alessandro Salvi, nuovo difensore del Palermo, parla alla stampa nel corso della conferenza di presentazione: "Per me il Palermo è un punto di partenza. Sto bene e sono molto contento di esser qui. Questa è per me un’occasione d’oro. Ringrazio il patron Zamparini e il direttore Foschi farò di tutto per ripagare la loro fiducia. La serie A è per me un sogno e sono convinto che questa squadra abbia tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo promozione. Avrei preferito vedere i rosanero in serie A, avrebbero meritato loro la promozione, Ho trovato un gruppo con grande voglia ed entusiasmo. Sarà importante partire nel migliore dei modi per gettare le basi per una stagione importante. Il gol messo a segno nella partita del Barbera con la maglia del Cittadella è stato il più bello della mia carriera. Non mi aspettavo questa chiamata, adesso farò di tutto per portare in alto questi colori. Tedino è un allenatore che ha voglia ed entusiasmo. Si è appena aperto un gran capitolo della mia carriera. Adesso ho tanta voglia di sfruttare al meglio questa occasione".