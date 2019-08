La Polizia Municipale è arrivata allo stadio Renzo Barbera per far sgomberare gli uffici occupati dai dipendenti della vecchia società (U.S. Città di Palermo) e affidare l'impianto a Hera Hora, società che si è aggiudicata l'avviso pubblico del comune per l'assegnazione del titolo sportivo del club rosanero. Quattro pattuglie, due civette e un furgone stazionano nel piazzale antistante lo stadio: in corso l'ispezione.