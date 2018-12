Roberto Stellone, allenatore del Padova, ha analizzato in conferenza stampa il successo sul Padova: "Quella di oggi è stata una vittoria meritata. Sono partiti meglio loro, anche se prima del loro goal c’era un fallo su Moreo non segnalato dal direttore di gara. Abbiamo subito gol, ma siamo stati bravi a non disunirci: abbiamo fatto una buona gara e attaccato molto. Nel corso del secondo tempo abbiamo giocato molto meglio anche se a tratti abbiamo rischiato. È una vittoria importantissima. Anche se il Padova non sta attraversando un buon momento è una vittoria meritata e dobbiamo continuare così".