Roberto Stellone, allenatore del Palermo, parla dopo il pareggio col Venezia: "Alla fine ci teniamo il punto. Durante il primo tempo tanto possesso palla, ma non siamo riusciti a verticalizzare. Non siamo riusciti a sfondare. Il Venezia si è chiuso bene, poi ha finalizzato al meglio l’occasione che ha avuto. Nella ripresa siamo scesi in campo con un piglio diverso, non abbiamo rischiato nulla dietro e poi non ci siamo demoralizzati per il rigore sbagliato, Abbiamo pareggiato e poi abbiamo tentato di vincerla".