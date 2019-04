Roberto Stellone, allenatore del Palermo, parla in vista del big match di domani contro il Pescara: " A Pescara dobbiamo vincere, ma non dobbiamo perdere, loro sono in lotta per i play off e poi affronteremo Verona e Benevento. Siamo terzi a -3 dal Brescia e sappiamo che possiamo fare punti contro tutte. Dobbiamo restare calmi perché siamo forti e abbiamo superato i problemi, siamo il terzo miglior attacco e la miglior difesa di Serie B, ma se dentro di noi nasce il timore di non farcela magari non ce la facciamo, ma se dentro di noi nasce la rabbia della scorsa stagione possiamo anche vincerle tutte fino alla fine. Dipende da noi".