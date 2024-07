Milan, nuovi contatti per Broja: la situazione

Partiamo da una certezza: il Milan un altro attaccante, oltre a Morata, cercherà di portarlo a Milanello entro la fine dell’estate. Füllkrug, proposto inizialmente dall’agenzia Roof, piace ma resta un obiettivo complicato perché il Borussia Dortmund non se vorrebbe privare. O perlomeno non a prezzo di saldo come desirerebbe il club rossonero. Abraham, gestito dalla stessa agenzia del panzer tedesco, resta una possibilità da valutare più avanti in attesa che la Roma inizi ad abbassare le pretese economiche giudicare al momento troppo elevate.



NUOVI CONTATTI - Nelle ultime ore, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan è tornato a dialogare con il Chelsea per capire se ci sono opportunità interessanti da cogliere tra i giocatori in uscita. I due club sono tornati a parlare dell'albanese Broja che non ha ancora trovato un accordo con l’Everton dopo il forte interesse manifestato nelle prime due settimane di giugno. Armando ha una motivazione incredibile, vuole riscattare l’ultima stagione anonima tra infortuni e una esperienza così e così al Fulham.

Procediamo con ordine:Con una sola formula per il trasferimento possibile:. E Londra torna ad essere molto vicina come in passato…