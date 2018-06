Roberto Stellone, allenatore del Palermo, parla dopo la vittoria nella finale di andata di playoff contro il Frosinone. Queste le parole a Sky Sport: "Bella partita, siamo riusciti a recuperare dopo il gol segnato da Ciano. Nella ripresa non abbiamo rischiato e abbiamo anche segnato. Ho avuto risposte positive da tutti. Abbiamo dato tutto e sono contento, ma ora non dobbiamo fare calcoli. Siamo contenti della vittoria. Ora recuperiamo le energie e ripartiamo per sabato. Ho portato le mie idee, ma i ragazzi hanno messo in campo la giusta rabbia, la giusta determinazione".