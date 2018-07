Bruno Tedino, allenatore del Palermo, parla al Corriere dello Sport, elencando i motivi che lo hanno spinto a tornare in Sicilia: "Sulla panchina rosanero e del mercato. "Ho deciso di ritornare con entusiasmo, da professionista non serbo rancore. Mi è sempre piaciuto vincere, mi sento pronto per una sfida più grande della scorsa stagione. Certo, bisogna completare la squadra. Se ne occuperà Foschi con la proprietà. Balogh deve capire che crediamo nella sua esplosione ma dipende soprattutto da lui. A Embalo e Trajkovski tengo molto. Jajalo e Nestorovski? Chi li discute? Ma ci sono priorità dettate dalla società. Nuovi acquisti? Salvi e Mazzotta hanno chance di giocare superiori rispetto agli altri. Brignoli usa bene i piedi, anticipa, si fida del rapporto con la palla: lo abbiamo preso perché può essere utile anche per il futuro. Struna e Rajkovic, invece, rappresentano un lusso per la categoria, ma non dipende da me tenerli quanto da valutazioni societarie. Convincere Chochev? Io guardo solo agli aspetti tecnici, è la Società che parla con i giocatori. Puscas? Perché no? É una punta mobile che può fare carriera"