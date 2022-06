Cambio di proprietà dopo la promozione in Serie B per il Palermo. Il presidente Dario Mirri sta gestendo le trattative per la cessione del club, valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il City group dello sceicco Mansour è in vantaggio sull'americano ex Roma, James Pallotta.