Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, parla dopo il pareggio col Venezia al sito ufficiale del club rosanero: "Non è stata una bella partita, con un Palermo corto e che si è preoccupato dalle ripartenze del Venezia. Con Coronado in campo, poi, si è rivisto il vero Palermo tornando a creare occasioni in attacco. Complimenti al portiere del Venezia che è davvero bravissimo. La Gumina? Sono felicissimo per lui. E' un buon risulato quello di ieri. Adesso concentrazione per il ritorno e guaia ad andare in campo per il pareggio".