Per la serie, torniamo subito con i piedi per terra. In questa settimana, l'organico rosanero ha fatto il più classico dei viaggi nel 'Paese dei Balocchi': attrezzature all'avanguardia, staff di primo livello, un'accoglienza a livelli altissimi. Insomma, a Brunori e compagni non è mancato proprio nulla in quel di Manchester.



Ma la realtà si chiama Italia, Sicilia, Palermo. Dove per trovare un posto per allenarsi su un campo in erba naturale (lo ha detto il Presidente Mirri, eh) si fa fatica. E tanta. Come l'autostima che una vittoria, seppur in amichevole (o allenamento congiunto, se preferite) contro il Nottingham Forest ti lascia. In fondo, a questo Palermo serve ritrovare la magia della cavalcata che ha trascinato i rosa, inaspettatamente, in B. Perchè la qualità non manca.



Se questa full immersion in un mondo dorato come quello di Casa City farà soltanto del bene lo dirà il tempo, ma non ne servirà poi così tanto: sabato 1 ottobre al Barbera arriva il SudTirol, per uno scontro diretto (classifica alla mano) a sette punti in classifica. Lasciarsi alle spalle le tre sconfitte nelle ultime quattro, quello si... che servirebbe eccome. In bocca al lupo, Palermo City.