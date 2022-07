Il Palermo saluta Mattia Felici, uno dei figli della rinascita rosanero in Serie D. Troppa abbondanza in attacco per il caschetto biondo di Roma, che tornerà a Lecce (proprietario del cartellino) per essere nuovamente girato a club che possano garantirgli continuità: la più classica delle soluzioni che possano andar bene a giocatore e società. Contento lui.



Invece, in Viale del Fante, felici lo sono per davvero. Nei giorni scorsi c'è stato il ritorno ufficiale di Matteo Brunori - selfie e cori da stadio, per lui - mentre nelle prossime ore Castagnini vuole definitivamente affondare il colpo su giovani da far crescere all'ombra di Monte Pellegrino: fatta per Elia dall'Atalanta (il papà Firmino aveva giocato in rosa a fine anni 90), destino inverso per la trattativa Cortinovis a causa dell'insistenza del Verona.



Scocca intanto l'ora dei test di categoria: a Rovetta si sfida un Pisa che promette battaglia per la promozione in Serie A, aspettando il primo impegno ufficiale della stagione (31 luglio, preliminare di Coppa Italia contro la Reggiana) che potrà dire più di qualcosa sullo stato di forma, e sostanza, di una rosa che all'obiettivo primario di salvarsi e - se possibile - sognare. Perché per quello, felici, lo si è sempre.