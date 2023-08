Con il Palermo che ha dovuto riposare in campionato (causa X sul calendario) torna prepotentemente d'attualità il mercato con le ultime ore di trattative in quel di Viale del Fante.



Di nomi se ne sono fatti a iosa, altri ne spunteranno nelle prossime ore. Di certo c'è che venerdì alle ore 20 scatterà il gong di chiusura, poi ci sarà spazio soltanto per eventuali acquisti di svincolati. Fare mercato in Serie B non è semplice come sembra, non basta mettere in mostra il cash: serve rispettare dei parametri precisi, in quanto a liste di iscrizione per esempio. Per questo ogni passo deve essere ragionato, senza farsi trasportare eccessivamente dal nome, ponderando bene sia entrate che uscite. Per quanto l'opzione Di Francesco (Lecce) stuzzichi non poco, fresco di rete decisiva alla Lazio: i tifosi sperano che non sia decisivo anche contro la Fiorentina, in quel caso chissà che il suo destino non cambi repentinamente.



Il campionato di Serie B, del resto, le sue prime risposte le sta dando. Attese protagoniste come Parma e Bari stanno confermando le voci estive, specialmente gli emiliani che danno la sensazione di poter essere la squadra da battere del torneo. E il Palermo? La seconda risposta stagionale arriverà a Reggio Emilia con la Reggiana, poi cominceremo a dare le nostre.