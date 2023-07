Che senso ha fare partire un torneo senza due, tre, quattro squadre in campo? Che senso ha farne giocare solo alcune e altre no? Appunto, che senso ha?



Diverse settimane fa abbiamo ipotizzato il rinvio della Serie B, una decisione che ci sentiamo ancora una volta di appoggiare. Chiaro, le squadre estranee alla vicenda che stanno costruendo un organico importante (potremmo citare il Palermo, essendo interessati direttamente, ma includiamo anche Bari e Parma per fare qualche nome) potrebbero sentirsi penalizzate e avrebbero chiesto di rinviare solo alcune partite, quelle che includono le fatidiche X e Y (al secolo, Lecco e Reggina). Ma sarebbe giusto, ai fini della regolarità del torneo, tutto questo?



C'è un altro filone che sta prendendo campo nelle ultime ore, con ben diciotto (si, diciotto) squadre del campionato cadetto pronte a ricorrere al TAR contro l'esclusione del Lecco. Il tutto per difendere il merito sportivo: decisione onorevole, se confermata.



Ma proviamo per un attimo ad immaginare l'ipotesi più assurda, con uno scenario completamente ribaltato dopo il 29 agosto e il Consiglio di Stato (tutt'altro che improbabile, visti i continui colpi di scena): in quel caso, che si fa? Si annullano le prime due giornate? Suvvia, un po' di buon senso. Ammesso che ce ne sia in tutta questa vicenda. In gioco c'è la credibilità di un torneo che, comunque, vuole dare merito al verdetto sul campo. Tranne che a Lecco, almeno per il momento.