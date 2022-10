"Come si supera un problema? Provando a vedere la realtà per quella che è, non come noi la vogliamo vedere". Una massima di vita, non richiesta, per capire - o provare a farlo - come sia possibile uscire da questo turbinio di non gioco. Di non risultati. Di nulla. La domenica di campionato regala un tutt'altro che invidiabile traguardo: la peggior partenza di sempre in Serie B, nove punti in dieci giornate (anzichè i dieci del 96/97, ma preferiamo non ricordarvi come terminò quella stagione per non rovinarvi la giornata).



Le maglie del Palermo stanno, via via, perdendo colore. L'importante e desiderata notizia riguardante il centro sportivo aveva ridato un sorriso ai tifosi, che intravedono una nuova casa all'orizzonte ma sono tormentati dalle calde ed accese luci della bassa classifica, un incubo con la C maiuscola. Ecco perchè è giusto, adesso, pensare anche a soluzioni drastiche. Per vedere, appunto, la realtà: il Palermo è in zona retrocessione e deve fare qualsiasi cosa per uscirne il prima possibile.



Esonerare Corini? Se necessario si. Modena deve essere l'ultima spiaggia per il tecnico. Perchè contro il Cittadella, se possibile, si è fatto ancora peggio di quanto visto contro il Pisa. Ad avere la meglio sono gli ospiti di Gorini, una lettera diversa rispetto al tecnico siciliano e qualche punto in più in classifica: quando una squadra risulta spenta e non si intravede la via d'uscita del tunnel, devi intervenire. A tutti i costi.