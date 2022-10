Se neanche due gol di vantaggio bastano, per portare a casa una vittoria, la situazione è grave. Non è che servisse un'ulteriore dimostrazione a quanto già accade da inizio campionato, ma quanto successo al Barbera dipinge - sempre di più - un quadro abbastanza chiaro: una squadra fragile, che alla prima difficoltà si impaurisce ed entra in crisi. Nonostante, appunto, due gol di vantaggio.



Buoni spunti, comunque, sono arrivati. Per esempio Gomes: per quanto visto contro il Pisa, una conferma la merita eccome. Corsa, velocità e senso della posizione, potenzialmente tanta roba. La doppietta di Elia, invece, conferma le buone sensazioni sul ragazzo, nonostante lo stesso abbia fallito la rete del match point ed incidendo pesantemente sul gol del pareggio toscano, con un errore in fase di impostazione.



I fischi del Barbera possono essere arma a doppio taglio. Giusto farsi sentire, chi ha pagato il biglietto ne ha tutto il diritto, ma forse è il caso di non sotterrare emotivamente un gruppo che ha già palesato diverse difficoltà. Contro il Cittadella arriva un altro scontro diretto della zona destra della classifica: ci si possono permettere altri passi falsi?