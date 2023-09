Come volevasi dimostrare, parte seconda. Era bastata una vittoria per far tornare l'entusiasmo, è bastata una sconfitta per cancellare tutto e ripiombare nel pessimismo cosmico. Ah, l'equilibrio, questo sconosciuto.



Per carità, il tifoso medio (qualsiasi sia la squadra) ha libertà di esultare, criticare, gioire, etc... quando vuole, senza limiti. D'altronde, è colui che paga (si spera) il biglietto e ne ha facoltà. Ma che in un progetto a medio-lungo termine, come quello dell'orbita City, si possa pretendere un po' di pazienza in più appare un'evidenza bella e buona.



E dire che la squadra di Corini la sua partita, bene o male, l'aveva fatta. Anzi, probabilmente è stato il Palermo 'migliore' (virgolette d'obbligo) della stagione, davanti ad una cornice di pubblico - nei numeri - d'altra categoria. Poi però, vuoi per il momento no che sta passando Brunori (situazione da risolvere al più presto), vuoi per l'incubo Canotto, i rosa si ritrovano a quota zero nella classifica settimanale. Si, proprio quel Canotto che nei minuti di recupero aveva escluso il Palermo dagli spareggi, quando giocava nella Reggina. Una vera e propria bestia nera... e rosa.