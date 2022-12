Si, perché questo è stato, inutile nasconderlo. Uno scontro salvezza in piena regola tra due nobilissime della serie cadetta che, prima del fischio d'inizio, condividevano il penultimo posto in classifica insieme ad altre compagini illustri. E invece il Palermo, nella ripresa, mette la freccia con Brunori e sorpassa i campani, staccando il gruppone della zona rossa.



BRUNO', PERCHE? Più importante che bello il gol di Matteo Brunori, il settimo in campionato per lui. Condito, però, da tante polemiche e gestacci rivolti a qualcuno, nel corso dell'esultanza. Le critiche arrivate dopo il rigore fallito contro il Venezia (oltre alla ribattuta da 'Mai dire Gol') hanno evidentemente lasciato il segno, prevedibile. Ma consigliamo al bomber di non rispondere 'per le rime' a chi dovrebbe soltanto tifare, lasciandosi tutto alle spalle. Il modo migliore per farlo è andare in gol, come accaduto contro i giallorossi di Cannavaro. E quello gli riesce eccome.



NIENTE VOLI Adesso, come al solito, non si parli di obiettivo promozione e salti in alto, per cortesia. Fino alle 18 di ieri si discuteva di una possibile retrocessione in C, ora si pensa alla corsa playoff: calma. Anche perchè in pochi giorni ci saranno altre due sfide delicate (Como prima, Spal poi) contro squadre dagli organici super validi ma all'interno di un, quasi, inspiegabile vortice di risultati negativi. Un po' quello che è accaduto sinora al Palermo, che adesso spera di essersi rinvigorito... al 'Vigorito'.