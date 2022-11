Sette sconfitte raccolte dall'inizio del campionato, con il terzo peggiore attacco dell'intera Serie B. Nulla di buono se pensiamo che, su quarantadue punti a disposizione, ne sono stati raccolti soltanto quindici. A Palermo la situazione è preoccupante, davvero preoccupante. E potremmo ancora sciorinare dati poco confortanti, ma servirebbero almeno un paio d'ore.



Quattro soli punti di vantaggio sull'ultimo posto ed in piena zona retrocessione, la tanto attesa sterzata post pausa non è arrivata. Anzi, forse è andata ancora peggio: un primo tempo passato in totale balìa degli avversari è la cartina di tornasole, seguito da una ripresa che - tolta la commovente reazione post-vantaggio degli ospiti - ha visto Brunori e compagni sgretolarsi davanti al portiere veneto e alla scarsa lucidità dagli undici metri, oltre ad un pizzico di sfortuna. La soluzione? Non siamo maghi, non l'abbiamo. Ma un sano ritiro "alla Zamparini" (Palermo-Venezia era la 'sua' partita tra l'altro) forse potrebbe rappresentarla.



BRU-NO-RI Le critiche dei tifosi rosa sui social network proseguono a ritmi alti, tutte per l'attaccante che ha riportato il Palermo in Serie B (lo ripetiamo ancora una volta, magari qualcuno lo ha dimenticato) e che ha sbagliato il secondo rigore di fila, dopo Cosenza. Ci è utile ribadire che non si può pensare ad un Palermo senza Brunori e in questo caso le mani avanti le mettiamo eccome. Però, per preservarlo in questo momento, forse si potrebbe pensare ad un altro tiratore 'dagli undici metri'. Se Mancini lo avesse fatto con Jorginho, forse, saremmo ai Mondiali. Forse.