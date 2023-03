Provate ad andare nel miglior supermercato della vostra zona. Dirigetevi al reparto bricolage, avete presente i guanti da lavoro? Ecco, lì in fondo all'ultimo bancone ce n'è un paio e sono pieni di colla, zepip. Vedete le due iniziali? M.P. Sono quelle di Mirko Pigliacelli.



Inutile girarci intorno, senza il suo portiere il Palermo ieri sera avrebbe perso e anche con alcune reti di scarto. Non è la prima volta, se andiamo a scrutare il calendario e i punti conquistati dai rosa: per la serie, un portiere serve. E non poco. A giugno compirà trent'anni, la sua piena maturità è inversamente proporzionale a quella raggiunta dalla formazione di Corini, apparsa ancora incompleta e con qualche tassello da sistemare.



Non parliamo di uomini (anche se all'appello mancava qualcuno) ma di idee. Oltre che di convinzione, probabilmente. Chiaro che, a fare la differenza, sia stata la voglia di vincere della ritrovata Ternana e del ritrovato Lucarelli. Ma non bisogna pensare che i Playoff cadano dal cielo, vanno conquistati. A partire dalla proibitiva trasferta di Pisa, incubo del precampionato...