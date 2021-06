Ben 41 gol in Bundesliga, 5 in Champions League, 2 nella Coppa del Mondo per Club, per un totale di 48 reti con la maglia del Bayern Monaco: stagione magica per Robert Lewandowski, che in attesa dell’Europeo è il favorito nei pronostici sul Pallone D’Oro 2021. Il bomber polacco - si legge in una nota - è stato decisivo nei successi stagionali dei bavaresi, superando anche il record di Gerd Müller che durava da 49 anni: con 41 gol messi a segno è l’attaccante che ha realizzato più marcature in una singola edizione di Bundesliga. Sui Pronostici Pallone D’Oro 2021 di Betaland Lewandowski è il favorito a quota 3,50, ma il livello della concorrenza è davvero alto. Kylian Mbappé paga la stagione negativa del PSG, ma potrebbe riscattarsi all’Euro 2020, dove la Francia è favorita a quota 5,50. Il talento transalpino si gioca a 4,00 e a chiudere il podio c’è Kevin De Bruyne, campione d’Inghilterra con il Manchester City, ma grande delusione nella finale di Champions League vinta dal Chelsea. Proprio il verdetto della massima competizione continentale potrebbe invece favorire N’Golo Kanté, il polmone del Chelsea (e della Francia), sempre MVP nelle partite che hanno riportato la Champions a Londra: Kanté sogna a quota 5,00. Soffrono un po’ invece i talenti di Neymar (a 12) e Messi (a 15), così come potrebbe essere ancora troppo presto per Erling Haaland, a quota 15 come Messi. Alla domanda “Chi vincerà il Pallone d’Oro 2021” gli italiani devono purtroppo abbassare lo sguardo con un po’ di imbarazzo. Il miglior giocatore della Serie A sulle quote dei bookmaker è Cristiano Ronaldo a quota 17, per un netto vantaggio rispetto a Lukaku, campione d’Italia, ma bancato a quota 50. I Pronostici Pallone D’Oro 2021 sembrano snobbare i giocatori italiani. Qualche sorpresa potrebbe arrivare con l’Europeo, ma per ora Marco Verratti si gioca a 125, Barella è a 150, mentre Donnarumma è proposto addirittura a 250.