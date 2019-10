Let's keep the rhythm! Five new #ballondor nominees!



Virgil van Dijk

Bernardo Silva

Heung-min Son

Robert Lewandowski

Roberto Firmino



Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/e8Ok8DCVOo — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

We still have a lot to announce! Here are five new #ballondor nominees!



Cristiano Ronaldo

Alisson

Matthijs de Ligt

Karim Benzema

Georginio Wijnaldum



Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/o8AeppE1GL — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Let's continue with the 2019 #ballondor nominees!



Kylian Mbappé

Trent Alexander-Arnold

Donny van de Beek

Pierre-Emerick Aubameyang

Marc-André ter Stegen



Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/ZQO4eVEtAS — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Here are our first nominees for the 2019 #ballondor!



Sadio Mané

Sergio Agüero

Frenkie De Jong

Hugo Lloris

Dušan Tadić pic.twitter.com/e7STLVAGfR — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Inizia il percorso di avvicinamento al, che sarà consegnatoal Theatre du Chatelet di Parigi: a partire dalle 18 France Football svela iche si contenderanno la vittoria finale del premio individuale più ambito nel mondo del calcio.gli aggiornamenti per seguire in tempo reale l'annuncio dei nominati.Poker dalla Premier League conper la Bundesliga.Virgil van Dijk (Liverpool/Olanda)Bernardo Silva (Manchester City/Portogallo)Heung-Min Son (Tottenham/Corea del Sud)Robert Lewandowski (Bayern Monaco/Polonia)Roberto Firmino (Liverpool/Brasile)​Arrivano i primi giocatori della Serie A:nella nuova tornata di candidati.Cristiano Ronaldo (Juventus/Portogallo)Alisson Becker (Liverpool/Brasile)Matthijs de Ligt (Juventus/Olanda)Karim Benzema (Real Madrid/Francia)Georginio Wijnaldum (Liverpool/Olanda).​Secondo round di candidati: è il turno di, prima volta perKylian Mbappé (PSG/Francia)Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Inghilterra)Donny van de Beek (Ajax/Olanda)Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabon)Marc-André ter Stegen (Barcellona/Germania)​Ecco i primi cinque candidati: prima chiamata perSadio Mané (Liverpool/Senegal)Sergio Aguero (Manchester City/Argentina)Frenkie de Jong (Barcellona/Olanda)Hugo Lloris (Tottenham/Francia)Dusan Tadic (Ajax/Serbia)