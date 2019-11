A Barcellona non hanno dubbi: il prossimo Pallone d’Oro sarà assegnato a Lionel Messi. L’anticipazione del Mundo Deportivo è stata la notizia che ha fatto discutere più di tutte gli appassionati di calcio, anche perché secondo molti il premio dovrebbe spettare ad uno dei giocatori che ha permesso al Liverpool di vincere la Champions e di arrivare a un passo dal successo in Premier League. Alisson, Van Dijk o Salah, c’è l’imbarazzo della scelta. Tuttavia l’indiscrezione trova conferma sulle quote, come si lette in una nota di Agipronews. L’argentino del Barcellona (campione nella Liga, miglior marcatore della Champions con 12 reti, ma out dalla competizione per la rimonta subita in semifinale contro il Liverpool) ora è il grande favorito a quota 1,25 e ha staccato proprio Van Dijk che si gioca a 3,50. Sul podio dei favoriti, anche se staccato in lavagna, c’è Cristiano Ronaldo a quota 10. Alisson e Salah, gli altri due Reds che sembravano tra i papabili, sono invece proposti al momento rispettivamente a quota 30 e 35. Tra le sorprese dell’ultimo minuto Mbappé è proposto a 50 volte la posta.