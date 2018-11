Per la prima volta dopo 11 anni, Cristiano Ronaldo potrebbe trovarsi fuori dal podio per il pallone d'oro. “Il portoghese risponderà come ha sempre fatto – scrive Tuttosport -. Intensificando l’impegno in allenamento e sul campo per dimostrare a chi lo ha ignorato di essersi sbagliato. Logico aspettarsi un Ronaldo carico per la fine del 2018,per la felicità di Allegri.” L'ultima volta che Messi e Ronaldo erano finiti fuori dal podio per il Pallone d'Oro era il 2006 e quell'anno vinse Fabio Cannavaro. Ronaldo, quell'anno si classificò 14°, Messi al 21° posto. La stagione successiva vinse Kaka con il brasiliano e l'argentino che però salirono sul podio.