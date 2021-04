In una lunga intervista al The Athletic, l'ex presidente della Roma James Pallotta racconta di chi sono i meriti dell'arrivo di Nicolò Zaniolo in giallorosso: Il 100% del merito va a Baldini. Franco chiamò l’Inter e disse loro che non avremmo ceduto Nainggolan se non in cambio di Zaniolo. Monchi chiese chi fosse".