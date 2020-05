A Roma, per esprimere uno stato d'animo di grande amarezza, significando al mondo che tutto sta andando storto, c'è un modo di dire sintetico ma efficacissimo: “Mai 'na gioia”., appunto. E se gli- mi riferisco a qualche qualificazione Champions e un unicum meraviglioso ma certamente non frutto della programmazione, la semifinale europea -Eh sì, mai 'na gioia. Soprattutto quella di assistere all'atteso passaggio di consegne tra chi,. Il 'poro Dan', come direbbero a Roma, anche se povero si fa per dire: secondo le cronache recenti sarebbe scappato dopo aver offerto 575 milioni, più 20 di prestito. Pallotta vuole di più e certo non mi permetto di confezionare ardite valutazioni su quanto possa valere la Roma. Forse ha ragione James, forse Dan ha offerto il giusto. Vedremo.. E, leggendo un'interessante analisi di Massimo Cecchini sulla Gazzetta, scopro che si farà di tutto per blindare Zaniolo e Pellegrini. Come? Cedendo Kluivert, Riccardi e Under. E fin qui il valore c'è, anche se tremo pensando ai nomi che dovranno sostituire due talenti ancora acerbi, ma indiscutibili. Poi c'è Schick, e speriamo che il Lipsia se lo tenga. E poi, udite udite, c'è da vendere Bruno Peres, Juan Jesus, Pastore, Perotti, Fazio. Per ingaggio, età o condizioni fisiche precarie (o tutte e tre le cose...) vai a venderli a qualcuno, vai! Ah beh mica finisce qui. C'è da sistemare Florenzi eppoi Spinazzola (ricordate quanto l'hanno pagato?), per non parlare di chi rientra alla base: Olsen, Coric, Gonalons. Ricordate quanto fu pagato Coric? Lasciamo stare.. E allora, signor Dan, la prego, ci ripensi e non smetta di trattare e si prenda la Roma. Vedrà, troveremo il modo di esserle riconoscenti.