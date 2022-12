Procede in silenzio, senza mediaticità, la trattativa portata avanti da James Pallotta e dal suo staff per l'acquisto della Sampdoria. Addirittura, il gruppo americano sarebbe pronto a presentare in tempi brevi un’offerta per l’acquisto del club. Secondo La Repubblica l'ex presidente della Roma sarebbe pienamente coinvolto nella sfida Samp, nonostante le tentazioni di altre società.



Ad esempio, recentemente si è parlato di un suo possibile interessamento per il Brescia, mentre in primavera Pallotta si era candidato grazie a Franco Baldini a rilevare la proprietà del Palermo. Dal suo entourage, scrive il quotidiano, viene fatto sapere che la società biancoblù non viene neppure presa in considerazione, e che Pallotta è concentrato soltanto sulla Samp e sulla scalata al suo pacchetto azionario. La volontà sarebbe quella di chiudere in fretta per poter intervenire sul mercato, Date non ce ne sono, l’unica scadenza per il momento resta l’assemblea dei soci del 14 dicembre.