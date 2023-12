C'era il 99% che ilvincesse il titolo nazionale in Brasile al fischio d'inizio dell'ultima giornata di campionato. Ed è andato tutto secondo programmi. La squadra fondata da emigrati italiani aavrebbe dovuto perdere con un differenziale di otto reti per vedersi sfuggire di mano il trionfo e invece,per una squadra capace di unire la freschezza dei giovani della 'cantera' all'esperienza di elementi già ben rodati. Non è stato facile ripetersi, anzi.tante squadre sono state in corsa fino alla fine e la lepreè stata raggiunta nel finale del torneo dopo una lunga fuga. Il club di Rio aveva accumulato un vantaggio anche di 15 punti prima di crollare e inanellare un filotto di 9 gare senza vincere.I Verdäo hanno dunque potuto festeggiare ancora grazie al 17enneche ha segnato il suo 11esimo gol stagionale, poi pareggiato da. Poco male, la squadra guidata in panchina da(per lui tante voci di mercato, legate soprattutto a contratti faraonici in Asia) e in campo dal, ha chiuso a 70 punti, due in più deldi Luische si è congedato con una doppietta. Di rincorsa, il Palmeiras si è confermato il club più forte del Brasile, merito di una folta schiera di giovani talenti destinati a diventare protagonisti anche del mercato. Ne vediamo alcuni nella gallery di seguito.