Paura per il Palmeiras. Attimi di terrore quelli vissuti dai tesserati del club brasiliano, tra i quali figura anche l'ex Juve e Inter Felipe Melo: in viaggio per l'andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores contro il Godoy Cruz, l'aereo ha rischiato di precipitare durante l'atterraggio, compiuto in seguito sulla pista dello scalo di Rosario e non su quello di Mendoza.