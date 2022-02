Dal 2 Febbraio sono disponibili i primi 3 episodi della miniserie originale Starconn nei corrispettivi panni die diLa miniserie – che sarà composta da un totale di 8 episodi –che mostrava la celebre coppia impegnata in un rapporto sessuale esplicito.La trama parte dal punto di vista dioperaio tuttofare, licenziato senza paga,contenente il “famoso video incriminato”.L’abilità dei primi 3 episodi dista nel raccontare la storia con ironia e leggerezza, la ricostruzione del rapporto tra Pamela e Tommy e della loro storia d’amore sopra le righe si mostra più che efficace, questo grazie alle impeccabili interpretazioni di James e Stan che, anche grazie a un ineccepibile make-up, restituiscono alla perfezione le loro caratteristiche, da quelle caratteriali a quelle fisiche.Il tutto viene messo al centro della narrazione, in modo divertente e quasi dissacrante, ma anche schietto in quanto pur non prendendo parti, viene da subito reso chiaro il guaio in cui la star di Baywatch sta venendo coinvolta.È importante ribadire la schiettezza di questa narrazione, perché non è certo semplice trovare il modo giusto per ripercorrere un evento di questa portata, non a caso proprio una fonte vicina, come riportato da tio.ch, ha dichiarato a People: “La diretta interessata ad oggi non è affatto soddisfatta della realizzazione di questa serie in quanto è come se riaprisse una ferita.” “L’oggi 54enne è davvero una brava persona e tutto ciò che ha sempre voluto è avere un partner e una bella vita”.Ma gli episodi di Gillespie, non puntano il dito, raccontano e mostrano.Rollingstone.it ha definito Pam e Tommy una serie folle ed eccitante che rende giustizia a Pamela Anderson.Ebbene, sì, lo è. Perché al fronte di scelte di vita folli e rocambolesche, la Anderson aveva l’obiettivo di essere come Jane Fonda, una sex symbol e allo stesso tempo un’attrice da Oscar e un’attivista politica immune ai giudizi del pubblico. Non ci è dato sapere come sarebbero andate le cose se di mezzo non ci fosse stato il gesto vendicativo di Gauthier, e non è importante saperlo. L’obiettivo riuscito, a giudicare dall’incipit, è riconoscere il prezzo che quel Sex Tape è costato alla vita dell’attrice.Non ci resta che vedere, ogni Mercoledì, per le prossime 5 settimane come proseguirà quella che inevitabilmente si rivelerà una serie molto controversa.