nonostante l'età, tanto chegli haL’attrice americana,campione del mondo 2018 con la Francia, ha dimostrato di saper apprezzare i calciatori: l'ex attaccante del Liverpool, nel suo podcast estivo SOS: Save Our Summer, ha spiegato che le sue intenzioni non erano per niente pericolose, ma voleva semplicementeEcco le sue parole: “Una volta ho incontrato Pamela Anderson a un evento che aveva organizzato. Lei era davanti e me e io ho detto ad Abbey:E lei mi ha risposto: "No, tu non devi". Io cercavo di spiegarle la situazione: "Ma non capisci! I ragazzi saranno sorpresissimi, io DEVO mandargli una mia foto con Pamela Anderson". Ma Abbey ha detto ancora una volta: ‘no no, tu non devi’. Ed è finita lì".