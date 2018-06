In campo per l'onore: Tunisia e Panama hanno entrambe perso, e anche nettamente, le prime due partite del Mondiale contro Belgio e Inghilterra. Un girone, a dire il vero, proibitivo per due nazionali che partivano nettamente sfavorite. Il miracolo non è riuscito a nessuna delle due selezioni, che anzi sono uscite con le ossa rotta in un paio di sfide (Tunisia-Belgio 2-5, Inghilterra-Panama 6-1). La partita di oggi è comunque importante: i centroamericani, all'esordio in un Mondiale, cercano un successo, il primo, che li farebbe entrare nella storia. Situazione simile per le Aquile di Cartagine, che non vincono una partita nella rassegna iridata dal lontano 1978, quando ebbero la meglio sul Messico (3-1) in quella che è rimasta la loro prima e unica affermazione in un Mondiale. Non c'è in ballo la qualificazione, ma di sicuro le due nazionali non si risparmieranno.

NUMERI E STATISTICHE - Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Panama e Tunisia. La Tunisia ha affrontato solo una volta una squadra CONCACAF ai Mondiali, il Messico, battuto per 3-1 nel 1978, in quella che fu la gara d'esordio dei tunisini nella massima rassegna iridata. La Tunisia non vince una partita ai Mondiali proprio dal 3-1 al Messico del 1978: da quel momento 4 pareggi e 9 sconfitte. Panama, che ha incassato 9 reti con 13 tiri subiti nello specchio della porta, potrebbe diventare la prima nazionale dal 2006 (Serbia e Togo) a perdere tutte le prime tre partite disputate in assoluto ai Mondiali. La Tunisia in due gare giocate ha già subito più reti (7) di quante non ne avesse incassate in qualsiasi delle precedenti quattro edizioni a cui ha partecipato (precedente record negativo era 6, stabilito nel 2006). Nella sconfitta per 5-2 subita contro il Belgio la Tunisia ha subito 12 tiri nello specchio: più di quanti non ne avesse mai incassati prima in un Mondiale. Nessun giocatore tunisino ha preso parte a più reti di Wahbi Khazri, che nel 5-2 con il Belgio ha firmato un gol e un assist. Contro l'Inghilterra, all'età di 37 anni e 120 giorni, Felipe Baloy ha firmato la prima storica rete per Panama ai Mondiali.